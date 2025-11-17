صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کا انعقاد

  • ملتان
ملتان (سٹاف رپورٹر)پاکستان عالمی سپورٹس کے نقشے پر ایک بار پھر نمایاں ہونے کو تیار ہے ۔ 26تا 29نومبر 2025تک لاہور کے جناح اسپورٹس کمپلیکس میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ \"فائٹ فار گلوری\" منعقد ہو رہی ہے۔۔۔

مئی 2025 میں کوئٹہ میں پہلی انٹرنیشنل چیمپئن شپ کے کامیاب انعقاد کے بعد لاہور میں ہونے والا یہ ایونٹ پاکستان کی سپورٹس مینجمنٹ، سکیورٹی اور عالمی معیار کی استعداد کا واضح ثبوت ہے۔ اس بار چیمپئن شپ میں 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسرز حصہ لے رہے ہیں ۔پاکستان کی نمائندگی محمد وسیم، محمد وقاص، عاصم زمان اور محب اللہ کریں گے ، جبکہ خواتین باکسرز جانیہ اور کومل اخلاق میدان میں پاکستان کا پرچم بلند کریں گی۔

 

