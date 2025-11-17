صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لعل بخش بھٹو پیپلزپارٹی کے نظریاتی رکن،مخدوم احمد

  • ملتان
لعل بخش بھٹو پیپلزپارٹی کے نظریاتی رکن،مخدوم احمد

پارٹی سے وابستگی،اصولی سیاست،کارکنان سے محبت یاد رکھی جائے گی

ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنماؤں نے سابق وزیر اور انچارج ریسرچ اینڈ کوآرڈی نیشن سیل بلاول ہاؤس لعل بخش بھٹو کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے ۔ پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم اور چیف کوآرڈی نیٹر عبدالقادر شاہین نے مشترکہ تعزیتی بیان میں کہا کہ لعل بخش بھٹو کی وفات کی خبر سن کر پارٹی کے ہر ورکر اور عہدیدار شدید دکھ میں مبتلا ہے ۔رہنماؤں نے بتایا کہ مرحوم لعل بخش بھٹو پیپلزپارٹی کے نظریاتی اور بنیادی رکن تھے ، جن کی پارٹی سے وابستگی، اصولی سیاست اور کارکنان کے ساتھ محبت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لعل بخش بھٹو کی پارٹی کیلئے خدمات سنہری حروف میں یاد رکھی جائیں گی اور ان کا خلا طویل عرصے تک محسوس کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بجلی کنکشن فیس میں ہو شر با اضافہ ، سنگل فیز 22 ہزار 800 اور تھری فیز 67 ہزار روپے مقرر

سیٹلائٹ ٹاؤن میں تجاوزات کرنیوالوں کیخلاف آپریشن تیز کرنے کافیصلہ

ریسکیو 1122 ، ٹریفک حادثات کے متاثرین کی یاد کا عالمی دن منایا گیا

پھٹے کپڑے ،ٹوپی ، ہاتھ میں سپارہ ،کمسن بھکاریوں کی یلغار

بسوں اور ویگنوں میں ایل پی جی کااستعمال بڑھ گیا

گجرات:عالمی معیار کے ریسٹورنٹ اور فٹنس جم کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر