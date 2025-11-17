لعل بخش بھٹو پیپلزپارٹی کے نظریاتی رکن،مخدوم احمد
پارٹی سے وابستگی،اصولی سیاست،کارکنان سے محبت یاد رکھی جائے گی
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان پیپلزپارٹی کے سینئر رہنماؤں نے سابق وزیر اور انچارج ریسرچ اینڈ کوآرڈی نیشن سیل بلاول ہاؤس لعل بخش بھٹو کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے ۔ پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود، سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم اور چیف کوآرڈی نیٹر عبدالقادر شاہین نے مشترکہ تعزیتی بیان میں کہا کہ لعل بخش بھٹو کی وفات کی خبر سن کر پارٹی کے ہر ورکر اور عہدیدار شدید دکھ میں مبتلا ہے ۔رہنماؤں نے بتایا کہ مرحوم لعل بخش بھٹو پیپلزپارٹی کے نظریاتی اور بنیادی رکن تھے ، جن کی پارٹی سے وابستگی، اصولی سیاست اور کارکنان کے ساتھ محبت ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ لعل بخش بھٹو کی پارٹی کیلئے خدمات سنہری حروف میں یاد رکھی جائیں گی اور ان کا خلا طویل عرصے تک محسوس کیا جائے گا۔