ملک بھر میں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ڈے آج منایا جائیگا
طلبہ ہر قوم کا مستقبل ،محفوظ ماحول، مساوی مواقع فراہم کئے جائیں،اشرف
ملتان (لیڈی رپورٹر)دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ڈے منایا جا رہا ہے ۔ اس دن کا مقصد طلبہ کے حقوق، تعلیم کے فروغ اور نوجوان نسل کو بااختیار بنانے کی جدوجہد کو اجاگر کرنا ہے ۔اس موقع پر سماجی کارکن ملک اشرف اقبال بھٹہ نے اپنے بیان میں کہا کہ \"طلبہ ہر قوم کا مستقبل ہوتے ہیں۔ معیاری تعلیم، محفوظ ماحول اور مساوی مواقع فراہم کرنا ریاست اور معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ نوجوانوں کو علم، تحقیق اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ ایک مضبوط اور روشن پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے ۔انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ڈے طلبہ کی جدوجہد، محنت اور کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ۔ ملک اشرف اقبال بھٹہ نے عوام اور تعلیمی اداروں پر زور دیا کہ وہ طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے ، انہیں محفوظ اور معاون ماحول فراہم کرنے اور تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ کو حقوق سے آگاہ کرنا، ان کی تعلیم میں معیار قائم رکھنا اور معاشرتی و تعلیمی مواقع فراہم کرنا نہ صرف نوجوانوں کے لئے بلکہ پورے ملک کی ترقی کے لئے ضروری ہے ۔ اس دن مختلف تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کی جانب سے طلبہ کے حقوق، تعلیم اور مثبت سرگرمیوں کی اہمیت پر شعور اجاگر کرنے کے لئے پروگرام منعقد کئے جا رہے ہیں۔