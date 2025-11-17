پانچویں اور آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات 2026سے شروع
پانچویں جماعت 9فروری سے ، آٹھویں جماعت کے امتحانات 16 فروری تک جاری
ملتان (خصوصی رپورٹر)سال 2026کے لئے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات کا باضابطہ آغاز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ۔ جاری کردہ امتحانی شیڈول کے مطابق پانچویں جماعت کے امتحانات 9 فروری سے شروع ہوں گے ، جبکہ آٹھویں جماعت کے پیپرز 16 فروری سے 24 فروری تک جاری رہیں گے ۔محکمہ تعلیم نے آگاہ کیا ہے کہ تمام امتحانات کے نتائج 31 مارچ کو جاری کئے جائیں گے تاکہ طلبہ بروقت اگلی جماعتوں میں داخلہ لے سکیں۔ اس اقدام کا مقصد ابتدائی سطح پر طلبہ کو بورڈ امتحانات کے ماحول سے ہم آہنگ کرنا اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے ۔ذہن نشین رہے کہ ماضی میں یہ امتحانات پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت منعقد ہوتے تھے ، تاہم اب ان کی ذمہ داری پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کو سونپی گئی ہے ۔ اتھارٹی کی جانب سے امتحانات کے انتظامات میں شفافیت اور بروقت نتائج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔محکمہ تعلیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات طلبہ کی استعداد، تعلیم کے معیار اور امتحانی عمل میں بہتری لانے کیلئے کئے جا رہے ہیں۔