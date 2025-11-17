صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانچویں اور آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات 2026سے شروع

  • ملتان
پانچویں اور آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات 2026سے شروع

پانچویں جماعت 9فروری سے ، آٹھویں جماعت کے امتحانات 16 فروری تک جاری

ملتان (خصوصی رپورٹر)سال 2026کے لئے پانچویں اور آٹھویں جماعت کے بورڈ امتحانات کا باضابطہ آغاز کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے ۔ جاری کردہ امتحانی شیڈول کے مطابق پانچویں جماعت کے امتحانات 9 فروری سے شروع ہوں گے ، جبکہ آٹھویں جماعت کے پیپرز 16 فروری سے 24 فروری تک جاری رہیں گے ۔محکمہ تعلیم نے آگاہ کیا ہے کہ تمام امتحانات کے نتائج 31 مارچ کو جاری کئے جائیں گے تاکہ طلبہ بروقت اگلی جماعتوں میں داخلہ لے سکیں۔ اس اقدام کا مقصد ابتدائی سطح پر طلبہ کو بورڈ امتحانات کے ماحول سے ہم آہنگ کرنا اور تعلیمی معیار کو بہتر بنانا ہے ۔ذہن نشین رہے کہ ماضی میں یہ امتحانات پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت منعقد ہوتے تھے ، تاہم اب ان کی ذمہ داری پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی کو سونپی گئی ہے ۔ اتھارٹی کی جانب سے امتحانات کے انتظامات میں شفافیت اور بروقت نتائج کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔محکمہ تعلیم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات طلبہ کی استعداد، تعلیم کے معیار اور امتحانی عمل میں بہتری لانے کیلئے کئے جا رہے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر