وہاڑی میں ملاوٹی مصالحہ جات تیار کرنے والی چکی سیل
پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی میں 2.5من سرخ مرچیں تلف کردیں
ملتان (لیڈی رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ملاوٹی مصالحہ جات تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے وہاڑی کے علاقے رتہ ٹبہ روڈ، اڈہ پکھی موڑ پر ایک مصالحہ چکی کا معائنہ کیا، جہاں ٹیسٹ کے دوران مرچوں میں رنگ کی ملاوٹ پائی گئی۔غیر معیاری مصالحہ جات کو پیک کر کے مختلف مقامات پر سپلائی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے فوری طور پر اڑھائی من ملاوٹی سرخ مرچیں تلف کر دیں اور مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کروادی گئی۔ چکی کی اصلاح تک پروڈکشن بند کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے ۔ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے اس موقع پر کہا کہ ملاوٹ ایک سنگین جرم ہے اور اس کی معافی ممکن نہیں۔