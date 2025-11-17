صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ موٹروے ‘ گیلانی ایکسپریس وے پر کا م جاری

  • ملتان
سیلاب متاثرہ موٹروے ' گیلانی ایکسپریس وے پر کا م جاری

اسسٹنٹ کمشنر جلال پورپیروالا کا مرمتی کام کا جائزہ، رفتار تیز کرنے کی ہدایت

جلال پورپیروالا (نامہ نگار) حالیہ سیلاب سے متاثرہ موٹر وے ایم 5 اور گیلانی ایکسپریس وے کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان نے متاثرہ حصوں کا دورہ کیا اور مرمتی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔تفصیلات کے مطابق سیلاب کے باعث دونوں شاہراہوں پر متعدد مقامات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے تھے ، جس کے بعد موٹر وے اور متعلقہ محکموں نے ہنگامی بنیادوں پر مرمت اور بحالی کا عمل شروع کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ افسران سے بریفنگ لی اور ہدایت کی کہ کام کی رفتار مزید بڑھائی جائے تاکہ سڑکوں کو جلد از جلد مکمل طور پر ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے ۔

 

