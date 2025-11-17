وی ٹی آئی مظفر گڑھ میں تقسیم اسناد اور ہنر میلہ کی تقریب
مقصد روزگار کی راہ ہموار کرنا تھا،اہم شخصیات اور19 کمپنیوں کی شرکتسٹیچنگ مشین آپریٹر طالبات میں اسناد،مہمانوں میں اعزازی شیلڈ ز تقسیم
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تقسیم اسناد اور ہنر میلہ کی تقریب کا انعقاد جس میں ضلعی کی اہم شخصیات اور مجموعی طور پر انیس کمپنیوں نے شرکت کی۔تفصیلات کے مطابق نوجوانوں کو ہنر مند بنانے اور روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے تحت چلنے والے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں تقریب تقسیم اسناد اور ہنر میلہ کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد ہنر مند نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور پاس شدہ ہنرمند نوجوانوں کو روزگار کی راہ فراہم کرنا تھا۔تقریب میں ضلع کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پرنسپل ایم ایم جاوید نے ادارے کی کارکردگی اور مختلف صنعتوں کے ساتھ ہونے والے روزگار معاہدوں کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد بھٹی،میجر ریٹائیرڈ طارق مسعود پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بورڈ آف مینجمنٹ،کرنل ریٹائرڈ مقبول احمد ،عبداللہ خان درانی ،راؤ آصف علی ،رانا تنویر احمد،خالد حمید پرنسپل وی ٹی آئی محمود کوٹ و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے ادارے کی کاوشوں کو سراہا۔تقریب کے دوران انڈسٹریل سٹچنگ مشین آپریٹر کی ان پاس شدہ طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کئے گئے جووی ٹی آئی اور ٹیکٹائل ملز کے ساتھ معاہدہ کے تحت وہاں ملازمت کر رہی ہیں۔ تقریب میں مجموعی طور پر 19 کمپنیوں نے شرکت کی ۔تقریب کا اختتام پر صدر ڈسٹرکٹ بورڈ آف منیجمنٹ میجر ریٹائرڈ طارق مسعود کی طرف سے معزز مہمانوں کو اعزازی شیلڈ دی گئی۔