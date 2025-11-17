سیف سٹی کیمرے نصب کرتا محنت کش کرنٹ لگنے سے چل بسا
ٹرانسفارمر سے منسلک تاروں نے اپنی طرف کھینچ لیا ،ہاتھ جسم سے علیحدہ ہوگیا متعلقہ ٹھیکیدار موقع سے فرار، وزیر اعلیٰ اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)سیف سٹی کے کیمروں کی تنصیب کے دوران محنت کش کرنٹ لگنے سے زندگی کی بازی ہار گیا ۔ٹرانسفارمر سے منسلک تاروں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا ،ہاتھ جسم سے علیحدہ ہوگیا ۔تفصیل کے مطابق پاکپتن کا رہائشی خادم فریدبھٹی متعلقہ ٹھیکیدار کی زیرنگرانی پیرسراج چوک المعروف مڈو والاچوک میں بینک کے ساتھ الیکٹرک پول پر چڑھ کر سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کے لیے تاریں لگارہا تھا کہ ٹھیکیدار نے اسے کہا کہ اسے اور بلندی پر لگاؤ جس پر وہ بغیر کسی سیفٹی سامان کے ٹرانسفارمرکے اوپر والی بلندی پر تاریں لگانے کے لیے جیسے ہی چڑھا تو اس کو بجلی کی تاروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس سے وہ بری طرح جھلس گیا اور اس کا ایک بازو بھی علیحدہ ہوگیا، زور دار جھٹکے کے بعد وہ زمین پر آگرا جہاں اسے طبی امداد دی گئی مگر جانبر نہ ہوسکا۔متعلقہ ٹھیکیدار اور ایک سرکاری ملازم جن کی نگرانی میں یہ کام ہورہا تھا موقع سے فرار ہوگئے ۔مرحوم کی ڈیڈ باڈی کو ڈی ایچ کیو ہسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے پاکپتن آبائی علاقہ شفٹ کردیا گیا ۔مرحوم خادم فرید بھٹی کے بھانجے عمر نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ اس کی دو شادیاں تھیں اور وہ دو گھروں اور بوڑھے ماں باپ کا واحد کفیل تھا ۔جب یہ واقعہ ہوا تو میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا ،ٹھیکیدار کی ضد نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ۔بے سروسامانی کی حالت میں جب اس کی لاش لے کر گھر پہنچے تو قیامت صغراں کا منظر تھا ۔کسی نے بھی ہماری مدد نہ کی ۔انہوں نے وزاعلی پنجاب مریم نواز ،آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی پنجاب کامران خان اور ڈی پی او اسماعیل کھاڑک سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور بچوں کی کفالت کا مطالبہ کیا ہے ۔