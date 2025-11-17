صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڑھائی من ملاوٹی سرخ مرچ تلف گرائنڈنگ یونٹ اصلاح تک بند

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار )پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے ملاوٹی مصالحہ جات تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے رتہ ٹبہ روڈ اڈہ پکھی موڑ پر واقع ایک گرائنڈنگ یونٹ کی۔۔۔

انسپکشن کے دوران مرچوں میں مضر صحت رنگ کی ملاوٹ ثابت ہونے پر اڑھائی من سرخ مرچیں موقع پر تلف کر دیں،گرائنڈنگ یونٹ کو اصلاح تک بند کرتے ہوئے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی گئی۔ حکام کے مطابق غیر معیاری مصالحہ جات پیک کر کے مختلف مارکیٹوں میں سپلائی کیے جانے تھے جسے بروقت کارروائی سے روک لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے واضح کیا کہ ملاوٹ سنگین جرم ہے اور اس میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔

 

