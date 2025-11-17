صدر ضلعی بار مظفرگڑھ عبدالقیوم خان دستی انتقال کرگئے
ڈسٹرکٹ بار کا3 روز کیلئے ’’یوم سوگ‘‘ کا اعلان ،آبائی قبرستان میں سپرد خاک
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر وکیل عبدالقیوم خان دستی علالت کے باعث انتقال کرگئے ،مرحوم 2 ہفتے سے لاہور کے ہسپتال میں زیرعلاج تھے ۔صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفرگڑھ عبدالقیوم خان دستی کے انتقال پر ڈسٹرکٹ بار نے 3 روز کے لیے ’’یوم سوگ‘‘ کا اعلان کیا ہے ۔مرحوم کی نمازجنازہ گزشتہ روز فیصل سٹیڈیم میں ادا کی گئی جس میں ایم پی اے اجمل خان چانڈیہ،سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو،ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ،وکلاء رہنماؤں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء،سیاسی،سماجی و مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔نمازجنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کی تدفین انکے آبائی قبرستان میں کردی گئی۔