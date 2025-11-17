صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر ضلعی بار مظفرگڑھ عبدالقیوم خان دستی انتقال کرگئے

  • ملتان
صدر ضلعی بار مظفرگڑھ عبدالقیوم خان دستی انتقال کرگئے

ڈسٹرکٹ بار کا3 روز کیلئے ’’یوم سوگ‘‘ کا اعلان ،آبائی قبرستان میں سپرد خاک

مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور سینئر وکیل عبدالقیوم خان دستی علالت کے باعث انتقال کرگئے ،مرحوم 2 ہفتے سے لاہور کے ہسپتال میں زیرعلاج تھے ۔صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مظفرگڑھ عبدالقیوم خان دستی کے انتقال پر ڈسٹرکٹ بار نے 3 روز کے لیے ’’یوم سوگ‘‘ کا اعلان کیا ہے ۔مرحوم کی نمازجنازہ گزشتہ روز فیصل سٹیڈیم میں ادا کی گئی جس میں ایم پی اے اجمل خان چانڈیہ،سابق ایم پی اے حماد نواز ٹیپو،ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ،وکلاء رہنماؤں، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء،سیاسی،سماجی و مذہبی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔نمازجنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کی تدفین انکے آبائی قبرستان میں کردی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر