صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکیل کی زمین پر قبضہ ،باغ اجاڑنے پر چھ افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • ملتان
وکیل کی زمین پر قبضہ ،باغ اجاڑنے پر چھ افراد کیخلاف مقدمہ درج

وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)وکیل کی زمین پر قبضہ کے لیے باغ اجاڑنے اور درخت اکھاڑنے کے الزام میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔۔۔

تفصیل کے مطابق چک نمبر 32 کے رہائشی وکیل محمد جہانگیر شاہد نے اپنی ملکیتی و زیر قبضہ 3 ایکڑ 6 کنال زمین پر امرود کا باغ لگا رکھا ہے ،کچھ دن قبل محمد آصف پومی،شہباز خادم قوم گرواہ مسلح پسٹل،رائفل نے 4 نامعلوم افراد کے ہمراہ زبردستی داخل ہو کر امرود کے درخت اکھاڑنے شروع کردئیے ، کچھ کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ مقدار میں کھاد ڈال دی تاکہ درخت ازخود سوکھ جائیں ۔ مجموعی طور پر ایک سو پانچ درختوں کو نقصان پہنچایا ۔وجہ عناد یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیتی زمین پر قبضہ کرنے کے درپے ہیں ۔تھانہ صدر میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

وزیراعلیٰ کا ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ ،رفتار میں اضافے کے احکامات

بدلتے حالات کے ساتھ تبدیل ہونا ہوگا،سعیدغنی

کوئی جگہ قبضہ مافیاؤں سے محفوظ نہیں رہی،منعم ظفر

شہروں میں جدید ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کا قیام ناگزیر،گورنر

سیاسی بازیگروں نے جمہوریت کو کمزور کیا،شاداب رضا

مفاد پرست قیادت نے خودمختاری داؤپرلگادی،کاشف شیخ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر