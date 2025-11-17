وکیل کی زمین پر قبضہ ،باغ اجاڑنے پر چھ افراد کیخلاف مقدمہ درج
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)وکیل کی زمین پر قبضہ کے لیے باغ اجاڑنے اور درخت اکھاڑنے کے الزام میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔۔۔
تفصیل کے مطابق چک نمبر 32 کے رہائشی وکیل محمد جہانگیر شاہد نے اپنی ملکیتی و زیر قبضہ 3 ایکڑ 6 کنال زمین پر امرود کا باغ لگا رکھا ہے ،کچھ دن قبل محمد آصف پومی،شہباز خادم قوم گرواہ مسلح پسٹل،رائفل نے 4 نامعلوم افراد کے ہمراہ زبردستی داخل ہو کر امرود کے درخت اکھاڑنے شروع کردئیے ، کچھ کو نقصان پہنچانے کے لیے زیادہ مقدار میں کھاد ڈال دی تاکہ درخت ازخود سوکھ جائیں ۔ مجموعی طور پر ایک سو پانچ درختوں کو نقصان پہنچایا ۔وجہ عناد یہ ہے کہ وہ ہماری ملکیتی زمین پر قبضہ کرنے کے درپے ہیں ۔تھانہ صدر میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔