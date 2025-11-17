جنسی جرائم کی روک تھام کیلئے پولیس کی آگاہی مہم جاری
مونڈکا (نامہ نگار)جنسی جرائم کی روک تھام کیلئے پولیس کی آگاہی مہم جاری۔ سول سوسائٹی اور انجمن تاجران کیساتھ میٹنگ کے دوران تھانہ خانگڑ ھ کے ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ جنسی جرائم کے کنٹرول کیلئے بچوں میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے۔۔۔
اسی مقصد کیلئے ضلع بھر کے سکولوں اور کالجوں میں آگہی سیمینارز جاری ہیں، سماج دشمن عناصر نہ صرف معاشرے بلکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی دشمن ہیں، شہری نشاندہی کریں تو سخت کارروائی ہوگی۔ اجلاس میں حاجی لیاقت علی قریشی، خواجہ عبدالکریم، شیخ رضوان فضل ودیگر نے شرکت کی۔