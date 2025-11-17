چھب کلاں میں وارداتیں، گھر کا صفایا، بکریاں چوری
شہری نقدی اور موبائل فون سے محروم، اعلیٰ حکام سے کارروائی کا مطالبہ
جنڈیالی بنگلہ (نامہ نگار )میاں چنوں کے علاقہ تھانہ چھب کلاں کے علاقے میں چوری ڈکیتی کی وارداتیں نہ رک سکیں ۔ چھب کلاں کے علاقے میں عمر فاروق الیکٹریشن سے ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نقدی اور موبائل فون چھین لیا ۔ چوروں نے اڈا وجھیانوالا سے صحافی سیف الرحمن کے گھر کا صفایا کر دیا جبکہ غریب کی بکریاں چوری ہوگئیں ،شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیس کی کارروائیاں صرف بیانات اور فوٹو سیشن تک محدود ہیں، عملی اقدامات کا فقدان امن و امان کے لیے خطرہ بن چکا ہے ،آئی جی پنجاب ، آرپی او ملتان اورڈی پی او خانیوال سے اپیل ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتیں کنٹرول کرنے کیلئے سنجیدہ اقدامات کئے جائیں۔