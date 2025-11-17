دو نابالغ لڑکیاں اغواء الگ الگ مقدمات درج
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)دو نابالغ لڑکیاں اغواء ،تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج ۔تفصیل کے مطابق پیر مراد 3 مرلہ کالونی کی ماریہ بی بی نے بتایا کہ۔۔۔
اس کی ساتویں جماعت کی طالبہ بیٹی مہوش پڑوسن پروشہ سے دروازہ پر باتیں کر رہی تھی کہ اس نے ورغلاء کر دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اغواء کرلیا ۔محمد حنیف سکنہ چک نمبر 5 ڈبلیو بی نے بتایا کہ علی رفیق،شکیلہ بی بی اور ناصر دوکس نامعلوم افراد کے ہمراہ اس کی 16 سالہ بیٹی علیزہ فاطمہ کو ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات اور 50 ہزار نقد رقم کے ساتھ ورغلاء کر سفید رنگ کے کیری ڈبہ میں بٹھا کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے دونوں واقعات کے ماں اور باپ کی مدعیت میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ،تاہم کسی ملزم کی تاحال گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاسکی۔