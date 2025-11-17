صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو نابالغ لڑکیاں اغواء الگ الگ مقدمات درج

  • ملتان
دو نابالغ لڑکیاں اغواء الگ الگ مقدمات درج

وہاڑی(نمائندہ خصوصی)دو نابالغ لڑکیاں اغواء ،تھانہ صدر میں الگ الگ مقدمات درج ۔تفصیل کے مطابق پیر مراد 3 مرلہ کالونی کی ماریہ بی بی نے بتایا کہ۔۔۔

 اس کی ساتویں جماعت کی طالبہ بیٹی مہوش پڑوسن پروشہ سے دروازہ پر باتیں کر رہی تھی کہ اس نے ورغلاء کر دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اغواء کرلیا ۔محمد حنیف سکنہ چک نمبر 5 ڈبلیو بی نے بتایا کہ علی رفیق،شکیلہ بی بی اور ناصر دوکس نامعلوم افراد کے ہمراہ اس کی 16 سالہ بیٹی علیزہ فاطمہ کو ڈیڑھ تولہ طلائی زیورات اور 50 ہزار نقد رقم کے ساتھ ورغلاء کر سفید رنگ کے کیری ڈبہ میں بٹھا کر فرار ہوگئے ۔ تھانہ صدر پولیس نے دونوں واقعات کے ماں اور باپ کی مدعیت میں الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ،تاہم کسی ملزم کی تاحال گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاسکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر