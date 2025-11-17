صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریضہ سے نارواسلوک ،ورثاء کا لیڈی ڈاکٹر کیخلاف احتجاج

  • ملتان
مریضہ سے نارواسلوک ،ورثاء کا لیڈی ڈاکٹر کیخلاف احتجاج

سخت لہجے ، عدم تعاون کے باعث مجبورا مریضہ کو نجی ہسپتال منتقل کرنا پڑا

جہانیاں (نمائندہ دنیا)تحصیل ہسپتال جہانیاں کی گائنی وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر مریم نے زچگی کی حالت میں لائی گئی مریضہ دعا کو مبینہ طور پر دھکے دے کر وارڈ سے باہر نکال دیا،ورثاء کا لیڈی ڈاکٹر کے مبینہ ناروا سلوک کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ۔ مریضہ کے دیور محمد نوید سکنہ چک 112 دس آر نے بتایا کہ وہ اپنی بھابی کو ایمرجنسی ڈیلوری کے لیے لائے تھے مگر نامناسب رویے ، سخت لہجے اور عدم تعاون کے باعث انہیں مجبوراً مریضہ کو ایک نجی ہسپتال منتقل کرنا پڑا۔ورثاء کا کہنا ہے کہ گائنی وارڈ کا سٹاف ڈیوٹی کے دوران اکثر موبائل فون کے استعمال میں مصروف رہتا ہے اور مریضوں پر مناسب توجہ نہیں دی جاتی جس سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ واقعے کے بعد ورثاء نے ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر احتجاج کیا اور انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ دیگر لواحقین نے بھی سٹاف کے رویے پر سوال اٹھائے اور کہا کہ وارڈ میں مریضوں کے ساتھ بدتمیزی معمول بن چکا ہے ۔ورثاء نے اعلیٰ حکام سے واقعہ کی مکمل انکوائری کرنے اور ذمہ دارون کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

