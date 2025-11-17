صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی رہنما لال بخش بھٹو کے انتقال پر اظہارِ افسوس

  • ملتان
پی پی رہنما لال بخش بھٹو کے انتقال پر اظہارِ افسوس

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے رہنماؤں نے پارٹی کے سینئر رہنما لال بخش بھٹو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔۔۔

چیف کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین نے کہا کہ لال بخش بھٹو ایک بااصول، باکردار اور نظریاتی رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ پارٹی منشور اور عوامی خدمت کو مقدم رکھا۔ ان کی سیاسی جدوجہد پارٹی تاریخ کا سنہری باب ہے ۔سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم نے کہا کہ مرحوم کارکنوں میں عزت اور منفرد مقام رکھتے تھے ۔ ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی نے کہا لال بخش بھٹو نڈر اور مخلص سیاسی کارکن تھے جن کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر مختار کھوکھر نے کہا لال بخش بھٹو کا پارٹی نظریے سے اخلاص آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ناقص میٹریل سے تیار ٹریفک سگنلز خراب ، قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان

ملاوٹ مافیا کا قلع قمع کرنے کیلئے کریک ڈاؤن کا فیصلہ

جرائم پیشہ افراد ،اسلحہ کی نمائش کیخلاف کارروائی کا حکم

سلطان رانجھا کی الیکشن مہم،ضلعی صدر ن لیگ ن شعبہ خواتین دیگر متحرک

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کی لفٹ 4ماہ بعد دوبارہ فعال

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بنو قابل پروگرام کا دوسرا مرحلہ اختتام پذیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر