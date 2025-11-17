پی پی رہنما لال بخش بھٹو کے انتقال پر اظہارِ افسوس
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے رہنماؤں نے پارٹی کے سینئر رہنما لال بخش بھٹو کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔۔۔
چیف کوآرڈینیٹر جنوبی پنجاب عبدالقادر شاہین نے کہا کہ لال بخش بھٹو ایک بااصول، باکردار اور نظریاتی رہنما تھے جنہوں نے ہمیشہ پارٹی منشور اور عوامی خدمت کو مقدم رکھا۔ ان کی سیاسی جدوجہد پارٹی تاریخ کا سنہری باب ہے ۔سینئر نائب صدر خواجہ رضوان عالم نے کہا کہ مرحوم کارکنوں میں عزت اور منفرد مقام رکھتے تھے ۔ ڈویژنل صدر میر آصف خان دستی نے کہا لال بخش بھٹو نڈر اور مخلص سیاسی کارکن تھے جن کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں۔ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر مختار کھوکھر نے کہا لال بخش بھٹو کا پارٹی نظریے سے اخلاص آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ہے ۔