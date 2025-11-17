کاشتکاروں نے گنے کا ریٹ 400روپے من مستردکردیا
شدید احتجاج ،مایوسی اور غم وغصہ کا اظہار، قیمت آٹھ سو مقرر کرنے کا مطالبہ
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) حکومت کی جانب سے گنے کا ریٹ 400 روپے من مقرر کیے جانے پر کاشتکاروں میں مایوسی اور غم و غصہ بڑھ گیا۔ کاشتکاروں نے سرکاری نرخ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ کم از کم ریٹ 800 روپے فی من مقرر کیا جائے ۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی حالات میں یہ پالیسی کسان دشمن ہے ۔کاشتکاروں کے مطابق ایک طرف چینی کے نرخ مسلسل بڑھ رہے ہیں جبکہ شوگر ملز اربوں روپے منافع کما رہی ہیں، دوسری جانب گنے کی قیمت کم رکھ کر کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ کھاد، زرعی ادویات، ڈیزل، لیبر، مشینری اور آبپاشی سمیت تمام اخراجات کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں 400 روپے ریٹ پر گنا فروخت کرنے سے لاگت بھی پوری نہیں ہوتی۔کاشتکاروں نے الزام لگایا کہ شوگر ملز مافیا ہر سال تاخیر، کم ادائیگی اور غیر ضروری کٹوتیوں کے ذریعے کسانوں کا استحصال کرتا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی کے موجودہ نرخوں کے مطابق گنے کی قیمت طے ہونی چاہیے تاکہ زرعی پیداوار کا تسلسل برقرار رہے ۔ کاشتکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گنے کے نرخ پر فوری نظرثانی کی جائے اور کسانوں کو بروقت مکمل ادائیگی یقینی بنائی جائے ۔