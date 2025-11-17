وہاڑی ،ورلڈ ڈے آف ری ممبرنس پر تقریب اور آگاہی واک
سڑک حادثات میں جاں بحق افراد کی یاد، ٹریفک قوانین کی پابندی پر زور دیا گیا
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی)ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام ورلڈ ڈے آف ری ممبرنس کے موقع پر نیو وژن نرسنگ کالج اینڈ ہیلتھ سائنسز میں پروقار تقریب اور آگاہی واک منعقد ہوئی۔ تقریب کی نگرانی ضلعی ایمرجنسی آفیسر انجینئر دانش خلیل نے کی۔ اس موقع پر سڑک حادثات میں جاں بحق افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا، متاثرہ خاندانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا اور ٹریفک حفاظت سے متعلق شعور اجاگر کیا گیا۔تقریب میں ریسکیو افسر سجاد احمد نہرا، اصغر نواز بھٹی، وقاص انور، عمران رشید گجر، ریسکیو اہلکاروں، پرنسپل ڈاکٹر بسمہ یاسین، طلبہ، سول سوسائٹی اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکاء کو حالیہ ٹریفک حادثات کے اعدادوشمار، سماجی اثرات، متاثرہ خاندانوں کی مشکلات اور حادثات کی روک تھام کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔اپنے خطاب میں انجینئر دانش خلیل نے کہا کہ سڑک حادثات لمحاتی غفلت نہیں بلکہ زندگی کا رخ بدل دینے والے سانحات ہوتے ہیں، اس لیے ہر شہری کو ٹریفک قوانین کی پابندی اپنی سماجی ذمہ داری سمجھنی چاہیے ۔ انہوں نے موٹر سائیکل کی رفتار 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد نہ رکھنے کی تاکید کی۔اختتام پر حادثات کے متاثرین کیلئے دعا کی گئی اور محفوظ ڈرائیونگ کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ضلعی ایمرجنسی آفیسر کی ہدایات پر ضلع وہاڑی سمیت تمام تحصیلوں میں بھی ٹریفک حفاظت کے موضوع پر سیمینارز اور واکس کا انعقاد کیا گیا، جن میں ریسکیو رضاکاروں، شہریوں اور تعلیمی اداروں کے طلبہ نے بھرپور شرکت کی۔ موٹر سائیکل سواروں میں ٹریفک پولیس کے تعاون سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے جبکہ کم عمر ڈرائیوروں کو خصوصی رہنمائی فراہم کی گئی۔