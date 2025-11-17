صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک حادثات کے متاثرین کا عالمی دن ،پمفلٹس تقسیم

  • ملتان
رحیم یار خان (نمائندہ خصوصی )ریسکیو کے زیر اہتمام رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں میں روڈ ٹریفک حادثات کے متاثرین کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی ہفتہ منایا گیا۔۔۔

 مختلف مقامات پر سیمینارز، آگاہی سیشنز اور پمفلٹس کی تقسیم کے ذریعے شہریوں کو تیز رفتاری، غلط اوورٹیکنگ، نشہ اور کم عمری میں موٹرسائیکل چلانے کے نقصانات سے آگاہ کیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ اور رفتار کی حد پر عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اکثر حادثات احتیاط سے روکے جا سکتے ہیں۔

 

