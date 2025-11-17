بچوں کی اچھی تربیت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں، مولانا عمیر نذیر
بیجا ڈانٹ احساس کمتری میں مبتلا کرسکتی،تکمیل حفظ قرآن کی تقریب سے خطاب
وہاڑی(خبر نگار،نمائندہ خصوصی)مکتب تعلیم القرآن کراچی کے ریجنل مسئول مولانا عمیر نذیرنے کہا ہے کہ والدین کی جانب سے بچوں کی اچھی تربیت سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ،بچے والدین کی نصیحت سے زیادہ انکے کردار سے متاثر ہوتے ہیں جو والدین بچوں کی اچھی تربیت کی آرزو رکھتے ہیں انہیں بچوں سے مکالمہ اور انہیں وقت دینا معمول بنانا ہوگا، اولاد کی بیجا ڈانٹ ڈپٹ اسے احساس کمتری میں مبتلا کرسکتی ہے ،ٹوٹے دل بچوں کی تربیت ناممکن ہے ،والدین اپنے بچوں سے تعلق کو مضبوط کرکے ان کی تربیت میں قابلِ ذکر کردار ادا کرسکتے ہیں ۔انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا امتحانات میں نمبرات کی کمی سے بچہ /بچی شرف انسانیت کھو جاتی ہے ؟ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ہم والدین اپنے بچوں کیلئے بھی پسندیدہ شخصیت ہیں ؟،انکا کہنا تھا جسطرح دنیا میں نیک اولاد والدین کی نیک نامی کا ذریعہ ہے اسی طرح اخروی زندگی میں بھی صدقہ جاریہ ہے ۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے مہد عثمان بن عفان کینال ویو وہاڑی سے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے تین حفاظ طلباء محمد بن صدیق ،محمد حسن ولد چوہدری غلام حسین ، محمد سالم بن تنویر کے اعزاز میں ادارہ ہذاء سے متصل کینال ویو پارک وہاڑی میں تقریب سے طلبہ کے والدین ، عزیز واقارب و دیگر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اس موقع پر مہتمم ادارہ مفتی ملک محمد نعیم اعوان ، تبلیغی مبلغین انجینئر محمد عاشق خان ، چوہدری غلام حسین ،رانا خالد ، ڈاکٹر جہانگیر شاہ ،ملک مقصود احمد علوی ،چوہدری صادق ودیگر موجود تھے مولانا عمیر نزیر نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام پر بند دروازے کھولنے والا اللہ دیوار کو دروازہ بنانے پر قادر ہے ،والدین کی دعا کا اللہ تک پہنچنے میں کوئی حجاب نہیں۔