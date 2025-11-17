تاجر رانا محمد حنیف رضائے الٰہی انتقال کرگئے
وہاڑی (خبرنگار )تاجر رانا محمد حنیف رضائے الہٰی وفات پاگئے ۔ رانا خلیل ، رانا شکیل ، رانا تنویر کے والد محترم بزنس مین تاجر رہنما رضائے الٰہی وفات پا گئے مرحوم کا نماز جنازہ مرکزی جنازہ گاہ میں ادا کیا گیا۔۔۔
نماز جنازہ میں شہر بھر سے تاجر رہنما سیاسی و سماجی شخصیت جن میں سابق کونسلر مقصد بٹ، چودھری طارق سعید ، خالد مغل ، منا چاولہ ، محمد عمران، محمد عمر سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی آج صبح نو بجے ماڈل سکول والی مسجد میں ادا کی جائے گی۔