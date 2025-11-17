ذہنی معذور بچی سے زیادتی کی کوشش،مکینوں کا احتجاج
متاثرہ خاندان تھانہ چھب کلاں میں شنوائی نہ ہونے پر انصاف کیلئے دربدر
وجھیانوالہ جنڈیالی بنگلہ (نامہ نگار) تھانہ چھب کلاں کی حدود میں ذہنی معذور بچی سے درندگی کی کوشش کے واقعہ نے علاقے میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے ۔ متاثرہ خاندان کے مطابق انہیں تھانہ چھب کلاں میں شنوائی نہیں ملی اور درخواست لینے سے بھی ٹال مٹول کیا گیا۔علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تھانے میں فرنٹ ڈیسک درخواست فوری لینے کے بجائے پہلے ایس ایچ او کی اجازت شرط قرار دیتا ہے جس کے باعث شہریوں کو متعدد بار تھانے کے چکر لگانا پڑتے ہیں۔ شہریوں نے مؤقف اختیار کیا کہ علاقے میں چوری، ڈکیتی اور منشیات کے واقعات پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، اب بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی جبکہ پولیس افسر دعویٰ کرتے ہیں کہ جرائم کنٹرول میں ہیں۔ مکینوں نے کہا کہ اگر پولیس حالات کنٹرول میں سمجھتی ہے تو شاید ان کے کیلنڈر میں جرم بھی کسی تہوار کا نام ہو۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی پی او خانیوال محمد اسماعیل کھاڑک اس واقعہ اور تھانہ چھب کلاں میں ہونے والی بے ضابطگیوں کا فوری نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔شہریوں نے زور دیا کہ تھانہ چھب کلاں میں ایک ایماندار اور فعال ایس ایچ او تعینات کیا جائے جو جرائم کے خاتمے اور عوامی مسائل میں سنجیدگی دکھائے ۔ عوامی حلقوں نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے ۔