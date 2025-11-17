صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذہنی معذور بچی سے زیادتی کی کوشش،مکینوں کا احتجاج

  • ملتان
ذہنی معذور بچی سے زیادتی کی کوشش،مکینوں کا احتجاج

متاثرہ خاندان تھانہ چھب کلاں میں شنوائی نہ ہونے پر انصاف کیلئے دربدر

وجھیانوالہ جنڈیالی بنگلہ (نامہ نگار) تھانہ چھب کلاں کی حدود میں ذہنی معذور بچی سے درندگی کی کوشش کے واقعہ نے علاقے میں شدید خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے ۔ متاثرہ خاندان کے مطابق انہیں تھانہ چھب کلاں میں شنوائی نہیں ملی اور درخواست لینے سے بھی ٹال مٹول کیا گیا۔علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج کرتے ہوئے کہنا ہے کہ تھانے میں فرنٹ ڈیسک درخواست فوری لینے کے بجائے پہلے ایس ایچ او کی اجازت شرط قرار دیتا ہے جس کے باعث شہریوں کو متعدد بار تھانے کے چکر لگانا پڑتے ہیں۔ شہریوں نے مؤقف اختیار کیا کہ علاقے میں چوری، ڈکیتی اور منشیات کے واقعات پہلے ہی بڑھ چکے ہیں، اب بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی جبکہ پولیس افسر دعویٰ کرتے ہیں کہ جرائم کنٹرول میں ہیں۔ مکینوں نے کہا کہ اگر پولیس حالات کنٹرول میں سمجھتی ہے تو شاید ان کے کیلنڈر میں جرم بھی کسی تہوار کا نام ہو۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی پی او خانیوال محمد اسماعیل کھاڑک اس واقعہ اور تھانہ چھب کلاں میں ہونے والی بے ضابطگیوں کا فوری نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔شہریوں نے زور دیا کہ تھانہ چھب کلاں میں ایک ایماندار اور فعال ایس ایچ او تعینات کیا جائے جو جرائم کے خاتمے اور عوامی مسائل میں سنجیدگی دکھائے ۔ عوامی حلقوں نے آر پی او ملتان اور ڈی پی او خانیوال سے فوری ایکشن کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیوں کی فروخت کرانے میں ناکام

پنجاب میں تھری وہیلز الیکٹرک وہیکلز پلانٹ کا افتتاح

فیملی فزیشنز علاج معالجے کی فراہمی میں ہمارا ہراول دستہ : عمران نذیر

ڈاکٹروں اور سٹاف کو سروس ڈلیوری میں بہتری کی ہدایت

وزیر ہاؤسنگ کی عمرہ ادائیگی کے بعد حلقے میں آمد

ڈی سی کی زیر صدارت قصور آرکائیوز پراجیکٹ پر اجلاس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر