ڈاکوؤں نے پولیس ملازم کولوٹ لیا، موبائل چھین کر فرار
ملتان(کرائم رپورٹر)دو ڈاکو پولیس ملازم سے موبائل چھین کر فرار ۔ پی سی متی تل میں تعینات اہلکار محمد شان گھر جارہا تھا بی زیڈ یو مین گیٹ کے قریب دو ڈاکوموبائل فون چھین کرفرار ہوگئے ۔ مقامی پولیس نے پیٹی بھائی کا بیان لینے کے بعد کارروائی شروع کردی ہے ۔
