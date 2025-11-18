صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں نے پولیس ملازم کولوٹ لیا، موبائل چھین کر فرار

  • ملتان
ملتان(کرائم رپورٹر)دو ڈاکو پولیس ملازم سے موبائل چھین کر فرار ۔ پی سی متی تل میں تعینات اہلکار محمد شان گھر جارہا تھا بی زیڈ یو مین گیٹ کے قریب دو ڈاکوموبائل فون چھین کرفرار ہوگئے ۔ مقامی پولیس نے پیٹی بھائی کا بیان لینے کے بعد کارروائی شروع کردی ہے ۔

