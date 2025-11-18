صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش ،شیڈول جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)میپکوترجمان کے مطابق ریجن میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل، کریش مینٹی نینس پروگرام اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کی اپ گریڈیشن کے باعث مختلف علاقوں اور۔۔۔

 مختلف اوقات میں آج اور کل بجلی بند رہے گی۔ اس بندش سے ملتان سرکل کے 11کے وی پیپلز کالونی، لابر،صابرہ،خیر پور بھٹہ،نیو ملتان اورمحمدپور فیڈرز سے کل آٹھ بجے صبح سے بارہ بجے دوپہر تک، 11کے وی راواں اور متی تل فیڈرز سے آٹھ بجے صبح سے ایک بجے دوپہر تک،11کے وی شاہ موسیٰ اورٹھٹھہ گھلاواں فیڈرز سے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ساڑھے بارہ بجے دوپہر تک،11کے وی چک19 کسی،ملتان روڈاورایس ٹی ایم فیڈرز سے نوبجے صبح سے ایک بجے دوپہر تک،11کے وی رنگ پورسٹی اورایشیاء پولٹری فیڈز فیدڑز سے ساڑھے آٹھ بجے صبح سے ساڑھے چار بجے سہ پہر تک بجلی کی فراہمی بند رہے گی ۔

 

