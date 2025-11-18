صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی کے الزام میں سات افراد کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
منشیات فروشی کے الزام میں سات افراد کیخلاف مقدمات درج

ملتان(کرائم رپورٹر) پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں سات افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔

۔گلگشت پولیس نے ملزم فیصل سے 10بوتل شراب ملزم ندیم سے 5بوتل شراب صدر پولیس نے ملزم فیاض سے 10لیٹر شراب ڈی ایچ اے پولیس نے ملزم یاسین سے 180گرام آئس بستی ملوک پولیس نے ملزم شہباز سے 1580گرام چرس بدھلہ سنت پولیس نے ملزم زبیر سے 20لیٹر شراب جبکہ چہلیک پولیس نے ملزم روبن مسیح سے 30لیٹر شراب برآمد کرلی۔ پولیس نے ملزموإ کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس