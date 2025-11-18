منشیات فروشی کے الزام میں سات افراد کیخلاف مقدمات درج
ملتان(کرائم رپورٹر) پولیس نے منشیات فروشی کے الزام میں سات افراد کیخلاف مقدمات درج کرلیے ۔۔۔
۔گلگشت پولیس نے ملزم فیصل سے 10بوتل شراب ملزم ندیم سے 5بوتل شراب صدر پولیس نے ملزم فیاض سے 10لیٹر شراب ڈی ایچ اے پولیس نے ملزم یاسین سے 180گرام آئس بستی ملوک پولیس نے ملزم شہباز سے 1580گرام چرس بدھلہ سنت پولیس نے ملزم زبیر سے 20لیٹر شراب جبکہ چہلیک پولیس نے ملزم روبن مسیح سے 30لیٹر شراب برآمد کرلی۔ پولیس نے ملزموإ کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ہے ۔