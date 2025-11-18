کاشتکاروں میں ہائی پاور گرین ٹریکٹر تقسیم
ملتان (وقائع نگار خصوصی) وزیراعلیٰ پنجاب کے ہائی پاور گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت مظفرگڑھ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔۔۔
، جس میں قرعہ اندازی کے ذریعے کامیاب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز تقسیم کیے گئے ۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ، ایم پی اے اجمل چانڈیہ اور ایم پی اے عون حمید ڈوگر مہمان خصوصی تھے ، جنہوں نے خوش نصیب کاشتکاروں میں ٹریکٹرز کی چابیاں پیش کیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت (توسیع) رانا حبیب، ٹریکٹر مینو فیکچرنگ کمپنیوں کے نمائندگان اور بڑی تعداد میں کاشتکار بھی موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ حکومت پنجاب تمام کسانوں کو شفاف قرعہ اندازی اور میرٹ کی بنیاد پر ٹریکٹر فراہم کر رہی ہے۔