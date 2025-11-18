وہاڑی میں خاتون کی زمین کا قبضہ واگزار
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی ) ضلع وہاڑی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے \"جلد انصاف، خوشحال پنجاب\" وژن پر عمل جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی ہدایت پر لڈن کچی پکی میں خاتون کرم الٰہی کی 5 کنال اراضی کا ناجائز قبضہ واگزار کرا دیا گیا۔۔۔۔
اسسٹنٹ کمشنر انعم اکرم نے پولیس کے ہمراہ موقع پر کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کا فوکس اراضی تنازعات کے فوری اور شفاف حل پر ہے اور قبضہ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی تاکہ عوام کے حقوق محفوظ رہیں۔