وہاڑی میں مسلح افراد کا دو بھائیوں پر حملہ، زخمی کردیا
وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی ) نواحی علاقہ موضع قادر واہ میں تین افراد اور چار نامعلوم ساتھیوں نے دو بھائیوں آفتاب اقبال اور۔۔۔
وسیر پر حملہ کر دیا۔ ملزمان مسلح پسٹل اور سوٹوں سے حملہ آور ہوئے اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ محمد اشرف اللہ وسایا موقع پر پہنچے تو انہیں بھی زخمی کر دیا گیا۔ اکمل نے پسٹل تان کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور ملزمان فرار ہو گئے ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حملہ تلخ کلامی اور عناد کی وجہ سے کیا گیا۔ تھانہ لڈن میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔