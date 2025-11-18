وجھیانوالا،9سالہ ذہنی معذور بچی سے زیادتی کا ملزم گرفتار نہ کیا جاسکا
وجھیانوالہ (نامہ نگار)تھانہ چھب کلاں کے علاقہ وجھیانوالہ میں9سالہ ذہنی معذور بچی کے ساتھ زیادتی میں ملوث ملزم 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی پولیس گرفتار نہ کر سکی۔تفصیلات کے مطابق خانیوال کے ۔۔۔
تھانہ چھب کلاں کی حدود وجھیانوالہ میں گزشتہ دو ماہ کے دوران زیادتی کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے ۔قبل ازیں پانچ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ معاملہ مکمل طور پر نہیں نمٹایا گیا تھاکہ گزشتہ روزپھر دوسرا بڑا وقوعہ رونما ہو گیا۔اس وقوعہ کو 24 گھنٹے گزر چکے ہیں تاہم پولیس ابھی تک ملزم کو گرفتار نہ کر سکی جب کہ ملزم کا گھر تھانہ چھب کلاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہے ۔ ملزم ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے