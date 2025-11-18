صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو ، گگومنڈی:متعدد ملزم 145 لٹر شراب ،2کلو چرس سمیت گرفتار

  • ملتان
کوٹ ادو ، گگومنڈی:متعدد ملزم 145 لٹر شراب ،2کلو چرس سمیت گرفتار

کوٹ ادو ، گگومنڈی(نامہ نگاران)کوٹ ادو اور گگومنڈی میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں،متعدد ملزم 145 لٹر شراب ،2 کلو چرس سمیت گرفتار کرلئے ۔۔۔۔

تفصیل کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ قصبہ گجرات نے ٹیم کے ہمراہ مختلف کاروائیوں کے نتیجے میں منشیات فروش ملزموں سے 145 لٹر دیسی شراب اور 1550گرام چرس برآمد ہونے پر انہیں گرفتار کرکے امتناع منشیات ایکٹ کے تحت علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کرلئے ۔ادھر تھانہ گگومنڈی کے اے ایس آئی راناعبدالستار کومخبر نے اطلاع دی کہ منشیات فروش عمران حیدرشاہ ساکن185۔ای بی اس وقت مرزاکالونی کے نزدیک کھڑامنشیات فروخت کررہاہے۔ جس پرپولیس نے چھاپہ مارکرملزم کوگرفتارکرکے اس کے قبضہ سے 500گرام چرس برآمدکرکے اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ختم نبوت کانفرنس پر رانا ثنا و دیگرشرکاکیلئے ظہرانے کااہتمام

کامیابی کیلئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا :علما

سیوریج شکایات کا ازالہ یقینی بنایاجائے :ایم ڈی واسا

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کا سپیشل ایجوکیشن وٹیکنیکل سنٹرز کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس