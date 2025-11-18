کوٹ ادو ، گگومنڈی:متعدد ملزم 145 لٹر شراب ،2کلو چرس سمیت گرفتار
کوٹ ادو ، گگومنڈی(نامہ نگاران)کوٹ ادو اور گگومنڈی میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی کارروائیاں،متعدد ملزم 145 لٹر شراب ،2 کلو چرس سمیت گرفتار کرلئے ۔۔۔۔
تفصیل کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ کی خصوصی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ قصبہ گجرات نے ٹیم کے ہمراہ مختلف کاروائیوں کے نتیجے میں منشیات فروش ملزموں سے 145 لٹر دیسی شراب اور 1550گرام چرس برآمد ہونے پر انہیں گرفتار کرکے امتناع منشیات ایکٹ کے تحت علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کرلئے ۔ادھر تھانہ گگومنڈی کے اے ایس آئی راناعبدالستار کومخبر نے اطلاع دی کہ منشیات فروش عمران حیدرشاہ ساکن185۔ای بی اس وقت مرزاکالونی کے نزدیک کھڑامنشیات فروخت کررہاہے۔ جس پرپولیس نے چھاپہ مارکرملزم کوگرفتارکرکے اس کے قبضہ سے 500گرام چرس برآمدکرکے اسکے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔