قحبہ خانے پر چھاپہ 3خواتین، 2مردگرفتار

  • ملتان
قحبہ خانے پر چھاپہ 3خواتین، 2مردگرفتار

کوٹ ادو(نامہ نگار)پولیس کا قحبہ خانے پر چھاپہ، 3 خواتین، 2مردوں کوگرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔ ۔۔۔

تفصیل کے مطابق محمود کوٹ پولیس نے مخبری ملنے پر بدکاری کے اڈہ پر چھاپہ مارا جس کے نتیجہ میں موقع سے 2 مرد اور 3 خواتین کو گرفتار کرکے مقدمہ کا اندراج کرنے کے بعد پابند سلاسل کرتے ہوئے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقعہ پر ایس ایچ او محمود کوٹ کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ بدکار عناصر معاشرے کا ناسور ہیں جو نوجوانوں اور معاشرے کو کھوکھلا کررہے ہیں۔ ایسے عناصر کی بیخ کنی کیلئے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ۔

 

