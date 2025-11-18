صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی تقریب میں لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر 3افراد کیخلاف مقدمہ

  • ملتان
کوٹ ادو(نامہ نگار )شادی کی تقریب میں اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنے پر 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔ ۔۔۔

تفصیل کے مطابق کوٹ ادو تھانہ سٹی پولیس نے شادی کی تقریب میں اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر تین افراد اللہ وسایا، محمد عمیر ولد اللہ وسایا اور محمد مختارکو انڈس ویلی کوٹ ادو کے قریب لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا اور موقع کی تصدیق کے بعد تینوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے تحریر تھانہ بھجوائی جس پر مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی۔ 

 

