میلسی،ترقی پانیوالے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر کو پروموشن بیج لگانے کی تقریب
میلسی (نامہ نگار)پولیس لائنزمیلسی میں ترقی پانے والے افسروں کے اعزاز میں تقریب، ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر چوہان کو پروموشن بیج لگائے ۔۔۔۔
ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو نئے عہدے کے ساتھ اہم ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، امید کی جاتی ہے کہ آپ آئندہ بھی محنت اور لگن کو اپنا شعار بنائیں گے ۔نئے رینک کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کریں کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرتے ہوئے ظالم عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ۔