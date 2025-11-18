صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی،ترقی پانیوالے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر کو پروموشن بیج لگانے کی تقریب

  • ملتان
میلسی،ترقی پانیوالے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر کو پروموشن بیج لگانے کی تقریب

میلسی (نامہ نگار)پولیس لائنزمیلسی میں ترقی پانے والے افسروں کے اعزاز میں تقریب، ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر چوہان کو پروموشن بیج لگائے ۔۔۔۔

ڈی پی او وہاڑی محمد افضل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر پنجاب پولیس میں محکمانہ ترقیوں کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل فلک شیر چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو نئے عہدے کے ساتھ اہم ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں، امید کی جاتی ہے کہ آپ آئندہ بھی محنت اور لگن کو اپنا شعار بنائیں گے ۔نئے رینک کے ساتھ اس عزم کا اعادہ کریں کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرتے ہوئے ظالم عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس