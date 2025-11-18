صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اجتماع عام اسلامی نظام کے نفاذ کا نقطہ آغاز ہو گا، مقررین

  • ملتان
بدل دو نظام’ اجتماع میں ہزاروں افراد شرکت کرینگے ،ضلعی امیر جماعت احمد محمود و دیگر

مونڈکا(نامہ نگار)جماعت اسلامی کا اجتماع عام نظریاتی بیداری، عوامی شعور اور اسلامی نظام کے نفاذ کا نقطہ آغاز ثابت ہو گا، ضلع مظفر گڑھ سے ہزاروں افراد اجتماع عام میں شامل ہوں گے ۔جماعتِ اسلامی پاکستان کے زیرِ اہتمام عظیم الشان اجتماعِ عام \"بدل دو نظام\" 21 تا 23 نومبر منعقد ہورہا ہے ، ان خیالات کا اظہار حافظ احمد محمود نائب امیر جماعت اسلامی ضلع مظفرگڑھ، ملک رمضان روہاڑی، اکبر عاجز، سجاد لاثانی، فوجی رحیم بخش، مہر محمود جانگلہ، فیاض چنڑ، مہر خلیل عباس اور حذیفہ ملک سیاسی و سماجی ورکر پی پی 271 نے اپنے مشترکہ بیان میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعتِ اسلامی کے زیراہتمام اجتماعِ عام 21، 22 اور 23 نومبر کو بھرپور انداز میں منعقد ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے ‘بدل دو نظام ’۔ یہ اجتماع نظریاتی بیداری، عوامی شعور اور اسلامی نظام کے نفاذ کی جدوجہد کا مظہر ہوگا،اس عظیم الشان اجتماع میں پی پی 271 سے سینکڑوں افراد جبکہ ضلع بھر سے ہزاروں افرادکی بھرپور شرکت یقینی بنائی جا رہی ہے ۔ کارکن قافلوں کی صورت میں اجتماع میں شریک ہوں گے ۔

 

