گگومنڈی ،6وارداتیں،لاکھوں کا سامان ،موٹرسائیکل چوری
موگہ توڑکرنہری پانی چوری کرنے پر4زمینداروں کیخلاف مقدمات درج
گگومنڈی، جہانیاں(نامہ نگار، نمائندہ دنیا) گگومنڈی میں چوری کی 6وارداتیں،لاکھوں روپے کا قیمتی سامان ، ٹرانسفارمرز، موٹرسائیکل لے گئے ، نہری پانی چوری کے الزام میں 4زمینداروں کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے ، جہانیاں میں چور مقامی صحافی اور ڈاکٹر کے گھر وں کا صفایا کرگئے ۔ تفصیلات کے مطابق نامعلوم چورچک نمبر225۔ای بی کے سلطان محمودکے گھرسے موٹرسائیکل،واٹرپمپاور2موبائل ،چک نمبر 275 ۔ ای بی کے اخترعلی کے احاطہ سے 50ہزارروپے نقدی اور9من دھان، رانا نذر حسین ساکن285۔ای بی کے ٹیوب ویل سے ہزاروں روپے مالیتی بیج،کھادیں ،آہنی دروازہ، شیخ فاضل روڈکے دکاندارمحمداحمدکی دکان سے قیمتی موبائل فون،چک نمبر361۔ای بی کے زمیندارسیف اﷲ کے ٹیوب ویل سے ٹرانسفامر اورسجادحسین ساکن219۔ای بی کے ٹیوب ویل سے کاپرتار اورٹرانسفارمر چوری کرکے لے گئے جبکہ موگہ توڑکرنہری پانی چوری کرنے کے الزام پرپولیس نے ایس ڈی اوانہارمحمدثاقب کی مدعیت میں زمینداروں محمدعباس،محمدرمضان،طارق وغیرہ کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔ادھر تھانہ جہانیاں کی حدود کے نواحی چک نمبر 113 دس آر میں چوری کی وارداتوں سے علاقہ مکین پریشان ہوکررہ گئے ، چور مقامی صحافی اور ڈاکٹر ثاقب کے گھروں میں رات گئے گھر والوں کی غیر موجودگی میں گھسے اور لاکھوں مالیت کا سامان موٹرپمپ، نقدی، طلائی زیورات، فریج، واشنگ مشین و دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے ۔