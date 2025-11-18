جنسی ہراسگی و تشدد کی معاشرے میں گنجائش نہیں:ظفر ڈوگر
مجرموں کو نشان عبرت بنادیا جائیگا، لاریب کرن، مرزا صدیق، سیمینار سے خطاب
مونڈکا،وسندے والی(نامہ نگار )ایس ڈی پی او مظفر گڑھ مرزا محمد صدیق ، ڈی ایس پی ظفر ڈوگراور انسپکٹر لاریب کرن نے خان گڑھ میں کالج کے طلباء و طالبات کے منعقدہ سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جنسی ہراسگی اور جنسی تشدد کی معاشرے میں اب کوئی گنجائش نہیں ہے ، خواتین، بچوں اور بچیوں کو ہراساں کرنے والوں کو الٹا لٹکا دیا جائے گا۔خواتین اور بچیوں کو پولیس ہر لحاظ سے تحفظ دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کے ویژن کے مطابق ضلع مظفر گڑھ کے قصبہ خان گڑھ میں آگہی سیمینار برائے جنسی ہراسگی ،جنسی تشدد اور ریپ کو کنٹرول کرنے کے پروگرام سے خطاب میں ڈی ایس پی ظفر ڈوگر نے واضح کیا کہ موجودہ دور میں جنسی ریپ اور جنسی ہراسگی کی کوئی گنجائش نہیں،فوری طور پر پولیس شکایات سیل نمبر پر رپورٹ کریں۔ ایس ڈی پی او صدر مظفر گڑھ مرزا صدیق نے کہا بچوں کیساتھ ماں باپ اور اساتذہ دوستانہ اور مشفقانہ رویہ رکھیں ، ان میں اعتماد پیدا کریں کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکیں۔ انسپکٹر لاریب کرن نے سکول کی بچیوں اور بچوں کو واضح پیغام دیا کہ بچیوں کے مسائل کے حل اور مدد کے لیے لیڈیز پولیس کے چاق و چوبند دستے ہر دم تیار ہیں،سماج دشمن عناصر اور مجرموں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔