چیلنج:ضلع مظفر گڑھ کی تمام تحصیلوں سے ٹیموں کی شرکت
ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسرعبیداللہ نے مقابلوں کا معائنہ کیا،تحصیل مظفر گڑھ فاتح قرار
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)انٹر ڈسٹرکٹ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم (CERT) چیلنج کا انعقاد، یہ مقابلہ ضلع مظفرگڑھ کی تمام تحصیلوں علی پور، جتوئی، شہر سلطان کی تربیت یافتہ ٹیموں کے مابین فیاض پارک مظفرگڑھ میں منعقد ہوا۔سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ستارہ امتیاز ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت پر نویں انٹرنیشنل سرٹ چیلنج کی تیاری کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئرعبیداللہ خان کی زیرنگرانی کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کے مابین مقابلوں کا انعقاد فیاض پارک مظفرگڑھ میں کیا گیا، چیلنج میں ضلع بھر کی تمام تحصیلوں کی تربیت یافتہ ٹیموں نے حصہ لیا۔ سرٹ مقابلہ کروانے کا مقصد ایمرجنسی سروسز اکیڈمی لاہور میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل سرٹ چیلنج کیلئے ضلع مظفرگڑھ سے بہترین ٹیم کا انتخاب کرنا تھا۔ سرٹ چیلنج میں میڈیکل ٹراما، واٹر ریسکیو، کسی بھی سانحہ یا حادثہ کی صورت میں زخمیوں کی درجہ بندی کے مطابق فوری ابتدائی طبی امداد کی فراہمی کے ساتھ بحفاظت محفوظ جگہ پر منتقلی، بلڈنگ کولیپس کی صورت میں دب جانے والے متاثرین کو لوڈ لفٹنگ کے ذریعے بحفاظت نکالنے ، چھوٹے اور بڑے پیمانے پر لگنے والی آگ پر بروقت قابو پانے کے طریقوں کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر عبیداللہ خان نے ان مقابلوں کا تفصیلی معائنہ کیا اور چیلنج میں حصہ لینے والی تمام ٹیمز کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا۔فرضی مشقوں کے تمام مقابلوں میں تحصیل مظفرگڑھ فاتح قرار پائی۔ آخر میں فاتح اور دیگر ٹیموں میں ٹرافیاں تقسیم کی گئیں ۔