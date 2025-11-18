مظفرگڑھ:دوسرے مرحلے کا آغاز ، کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم
زراعت کے شعبے میں مثبت اثرات نظر آ رہے :اجمل چانڈیہ ،عون حمید ڈوگر
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق گرین ٹریکٹر پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز ضلع مظفرگڑھ میں کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ نے ضلع کونسل ہال میں تقریب کی صدارت کرتے ہوئے مستحق اور اہل کسانوں میں ٹریکٹر تقسیم کیے ۔ایم پی اے اجمل چانڈیہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات سے کاشتکار خوشحال ہو رہے ہیں اور زراعت کے شعبے میں مثبت اثرات نظر آ رہے ہیں۔ ایم پی اے عون حمید ڈوگر نے کہا کہ گرین ٹریکٹر پروگرام اور زیادہ گندم اُگاؤ مہم سے کسان معاشی طور پر مضبوط ہو رہے ہیںڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ حکومت پنجاب تمام کسانوں کو میرٹ پر قرعہ اندازی کے ذریعے شفاف طریقے سے ٹریکٹر فراہم کر رہی ہے ، جو زرعی کام آسان بنانے اور پیداوار بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا حبیب نے کہا کہ زیادہ گندم اُگاؤ مہم کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور ضلع میں ٹریکٹرز کی تقسیم مکمل شفافیت اور میرٹ کے اصولوں کے مطابق کی جا رہی ہے ۔