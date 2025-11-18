ناقص میٹریل:گرین الیکٹرک بس ٹرمینل کی تعمیر رک گئی
واش رومز، سیوریج، بیٹھنے کے انتظامات جیسی بنیادی سہولیات بھی دستیاب نہیں
مظفرگڑھ( سٹی رپورٹر) مکین جنرل بس اسٹینڈ کی سہولت سے محروم ہیں۔ گرین الیکٹرک بس سروس کے ٹرمینل کی تعمیراتی کام بھی متاثر ہوا ہے ۔تفصیل کے مطابق، گرین الیکٹرک بس ٹرمینل کے پہلے مرحلے میں مبینہ طور پر ناقص میٹریل استعمال کیا گیا، جس سے ٹرمینل کی تعمیر رک گئی۔ منصوبے میں بس سروس شروع ہونے کے باوجود ٹرمینل کی تعمیر دوبارہ نہیں کی گئی، اور مکمل واش رومز، سیوریج، بیٹھنے کے انتظامات جیسی بنیادی سہولیات بھی فراہم نہیں کی جا سکیں۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ گرین الیکٹرک بس ٹرمینل کی تعمیر مکمل کر کے تمام سہولیات کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور محفوظ سفری سہولت فراہم کی جا سکے ۔