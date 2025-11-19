الزامات ثابت ہونے پر ایک میپکو اہلکار فارغ،3کو سزائیں
ملتان (خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹرجنرل ایچ آر اینڈ ایڈمن میپکو میاں محمد سہیل افضل نے محکمانہ کیسز کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک اہلکارکونوکری سے برخاست کرنے سمیت3اہلکاروں کو سزائیں سُنادی ہیں۔۔۔
شعبہ انٹرنل آڈٹ میپکوہیڈ کوارٹر ملتان کے نائب قاصد محمد عثمان ڈیوٹی سے مسلسل غیر حاضری پر نوکری سے برخاست کردیاہے ۔ ہیڈ کلرک محمد راشد کی گارڈن ٹائون سب ڈویژن تعیناتی کے دوران بننے والے کیس میں الزامات ثابت ہونے پر ایک سال کے لئے ایک سالانہ انکریمنٹ روک دی ہے سنانواں سب ڈویژن مظفرگڑھ کے ہیڈ کلرک جاوید اقبال پر ایک سال کے لئے ایک سالانہ انکریمنٹ روکنے کی سزا سُنائی ہے ۔