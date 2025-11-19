پنجاب کالج ملتان نے انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن شپ جیت لی
ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کالج ملتان نے برسوں بعد ملتان بورڈ انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔۔۔
تفصیل کے مطابق فٹ بال سٹیڈیم کبیروالہ پر کھیلے گئے فائنل میچ میں گزشتہ برس کے رنر اپ پنجاب کالج ملتان نے دفاعی چیمپئن رفاہ کالج ملتان کو صفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی قبل ازیں کھیلے گئے پہلے میچ میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا پہلے سیمی فائنل میں پنجاب کالج ملتان نے اسپائر کالج کبیروالہ کوہرا کرفائنل کے لئے کوالیفائی کیا دوسرے سیمی فائنل میں رفاہ کالج خانیوال نے اسپائر کالج ملتان کو فیلڈ ٹائم میں صفر کے مقابلہ میں تین گول سے شکست دی فائنل میں پنجاب کالج ملتان نے اکلوتے گول کی بنیاد پر برسوں بعد ملتان بورڈ انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔