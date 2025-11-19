صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالج ملتان نے انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن شپ جیت لی

  • ملتان
پنجاب کالج ملتان نے انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن شپ جیت لی

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب کالج ملتان نے برسوں بعد ملتان بورڈ انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔۔۔

تفصیل کے مطابق فٹ بال سٹیڈیم کبیروالہ پر کھیلے گئے فائنل میچ میں گزشتہ برس کے رنر اپ پنجاب کالج ملتان نے دفاعی چیمپئن رفاہ کالج ملتان کو صفر کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دے دی قبل ازیں کھیلے گئے پہلے میچ میں کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا پہلے سیمی فائنل میں پنجاب کالج ملتان نے اسپائر کالج کبیروالہ کوہرا کرفائنل کے لئے کوالیفائی کیا دوسرے سیمی فائنل میں رفاہ کالج خانیوال نے اسپائر کالج ملتان کو فیلڈ ٹائم میں صفر کے مقابلہ میں تین گول سے شکست دی فائنل میں پنجاب کالج ملتان نے اکلوتے گول کی بنیاد پر برسوں بعد ملتان بورڈ انٹر کالجیٹ فٹ بال چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر بسیں آئندہ ہفتے سے چلانے کا اعلان

کیول آرٹ گیلری میں نور علیٰ نورآرٹ نمائش

عباسی شہید اسپتال میں نوزائید انتہائی نگہداشت یونٹ کا افتتاح

شیورون پاکستان لبریکنٹس اور ایچ بی ایل میں شراکت

غیرقانونی ایل پی جی سلنڈرز کی 18دکانیں سربمہر

شو مارکیٹ اور فوارہ چوک پر لوٹ مار کی خطرناک وارداتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا