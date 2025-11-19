پاکستان بیس بال فیڈریشن کے الیکشن 22نومبر کو شیڈول
ملتان( سپورٹس رپورٹر)پاکستان فیڈریشن بیس بال کی مرکزی نشستوں پر الیکشن 22 نومبر کو ہوں گے بتایاگیاہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی ہدایت پر پاکستان فیڈریشن بیس بال کے تین مرکزی عہدوں صدر، جنرل سیکرٹری اور۔۔۔
فنانس سیکرٹری پر انتخابات 22 نومبر 2025 بروز ہفتہ کو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں منعقد ہوں گے ۔اس بار انتخابات میں نئی قیادت سامنے آنے کی توقع ہے اور تمام عہدوں پر کانٹے دار مقابلے کی توقع ہے صدر کی نشست پر ڈاکٹر حمود لکھوی اور ملتان سے محمد جمیل کامران ،جنرل سیکرٹری کی نشست پر میڈم حمیرا،محمد جمیل کامران ،طاہر محمود ،منظر شاہ ،فرید شیخ اورپرویز جبکہ فنانس سیکرٹری کی نشست پر محمد طارق ،شیخ پرویز اورعلی شاہ نے کاغذات جمع کروائے ۔