جی ایم سوئی ناردن کا معذور بچی کی ویڈیو پر ایکشن ، تحقیقات کا حکم

  • ملتان
ملتان( خصوصی رپورٹر)سوئی ناردرن گیس ڈسٹری بیوشن کے جنرل منیجر انجینئر جواد احمد خان خاکوانی نے معذور بچی کی خبر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر سخت ایکشن لیا ہے انہوں نے انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔۔۔

 جو کہ میرٹ پر انکوائری کرے گی اور جو بھی افسر اس بچی کو دفتر کے چکر لگوانے میں ملوث ہوا اس کو سخت سزا دی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ تمام گیس کے صارفین ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان کی خدمت کرنا ان کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے اس میں لاپرواہی کرنے والے افسر یا کوئی بھی اہلکار ہوں وہ محکمے کے لئے بدنامی کا باعث ہے ۔

 

