ایل ایل بی تین سالہ پروگرام ،آن لائن رجسٹریشن پر دستاویزات طلب
ملتان( خصوصی رپورٹر)ایل ایل بی تین سالہ پروگرام کے لئے آن لائن رجسٹریشن کرانے و الوں کو دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کردی گئی۔۔۔
جاری اعلامیہ میں کہاگیاہے کہ زکریا یونیورسٹی ملتان نے منسوخی الحاق لاء کالجز کے ایل ایل بی ( تین سالہ) پروگرام دوسرے سالانہ امتحان 2019 کے طلباء و طالبات کے لئے سٹڈی سنٹر کا قیام کر دیا گیا تھالاء سٹڈی سینٹرز کی آن لائن رجسٹریشن11نومبر کو مکمل ہوچکی ہے اس عمل کا اگلا مرحلہ مطلوبہ دستاویزات کے جمع کروانے کا ہے ۔ اپنی متعلقہ لاء سٹڈی سینٹر میں اپنے دستاویزات جلد از جلد جمع کروائیں ۔