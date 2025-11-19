مونس الٰہی کو مقدمے میں باعزت بری ہونے پر مبارکباد
وسندے والی (نامہ نگار) مخدوم نذر مغیث قریشی نے سابق وفاقی وزیر اور نوجوان رہنما چودھری مونس الٰہی کو جھوٹے مقدمے میں باعزت بری ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے۔۔
انہوں نے کہا کہ دو سال سے لگائے گئے جھوٹے الزامات غلط ثابت ہوئے اور انٹرپول نے انہیں کلین چٹ دے دی،مونس الٰہی ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاست کو عبادت سمجھ کر عوام کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی اور ان کے خاندان پر بنائے گئے بے بنیاد مقدمات کی عوامی عدالت میں کوئی حیثیت نہیں رہی۔کارکن ہر حال میں قائد عمران خان کے ساتھ متحد رہیں اور آنے والا دور تحریک انصاف کا ہوگا۔