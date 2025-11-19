نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی
بورے والا ،گگومنڈی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار)نواحی علاقہ پل جوئیہ کے قریب دو نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی۔۔۔
دونوں نوجوانوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، گگوپولیس نے کارروائی شروع کردی ۔ تفصیل کے مطابق تھانہ گگو منڈی کے علاقہ پل جوئیہ کے قریب دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد کی فائرنگ سے دو نوجوان شدید زخمی ہو گئے زبیر اور صائم سکنہ گگومنڈی اپنے گھر جا رہے تھے کہ مذکورہ مقام پر دونامعلوم ملزموں نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے دونوں نوجوان شدید زخمی ہو گئے۔ جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ گگو پولیس نے اندراج مقدمہ کے بعد ملزموں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے ۔