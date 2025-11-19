ہسپتال کا عملہ بچی کوٹی بی کا انجکشن نہیں لگارہا، خاتون کا الزام
گگومنڈی (نامہ نگار)نواحی گاؤں 193 ای بی کی رہائشی شمیم اختر نے الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی بچی کو ٹی بی کا انجکشن بی سی جی لگوانے کے لیے مسلسل سرکاری ہسپتال کے چکر لگا رہی ہے لیکن ہر بار عملہ یہ کہہ کر واپس بھیج دیتا ہے۔۔۔
کہ اگلے ہفتے آ جائیں، بی سی جی کا انجکشن پیدائش کے پہلے ہفتے میں لگایا جاتا ہے مگر ہسپتال کا عملہ تعاون نہیں کر رہا۔ دیگر خواتین نے بھی بتایا کہ وہ چھوٹے بچوں سمیت کئی دن سے خوار ہو رہی ہیں جبکہ ذمہ دار خاموش ہیں۔ خواتین نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور محکمہ صحت کے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔