خانیوال کرکٹ چیمپئن شپ میں پرچم کلب فاتح

  • ملتان
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال ڈسٹرکٹ کرکٹ T20چیمپئن شپ 2025پہلے سیمی فائنل میچ میں پرچم کرکٹ کلب خانیوال نے ایگل کرکٹ کلب جہانیاں کو60رنز سے ہراکر فائنل میں پہنچ گئی۔۔۔

 ،پرچم کرکٹ کلب خانیوال پہلے کھیلتے ہوئے 223رنز بنائے ،صائم ایاز نے 54،انصر مشتاق نے 41،ارسلان ضیائنے 35رنز بنائے ایگل کرکٹ کلب جہانیاں نے باؤلنگ کرتے ہوئے محمدارسل نے 3وکٹ، خالق محمود نے 2اور رانا وہاب نے 1وکٹ حاصل کی ۔وقفہ کے بعد ایگل کرکٹ کلب جہانیاں کی پوری ٹیم163رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔مزمل نے 47،فرحت نے 39اور وہاب احمد نے 23رنز بنائے ۔

 

 

