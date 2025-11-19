خاتون کی تین کنال اراضی واگزار
بورے والا (نمائندہ دُنیا) اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے ڈی آر سی کے تحت مقامی خاتون کی تین کنال اراضی سے قبضہ واگزار کرا لیا۔ نواحی گاؤں 223 ای بی کے رہائشی شہزاد اسلم کے مطابق اس کی بیوی کی اراضی پر کئی۔۔۔
برس سے قبضہ تھا جس پر اس نے ڈی آر سی کو درخواست دی۔ درخواست موصول ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد اقبال اور ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو موقع پر پہنچے اور کارروائی کرتے ہوئے زمین فوری طور پر خالی کرا کے اصل مالکان شہزاد اسلم اور اس کی بیوی کے حوالے کر دی۔متاثرین نے کہا کہ وہ کئی سال سے زمین کے حصول کے لیے دربدر پھر رہے تھے ۔ قبضہ واگزار ہونے پر انہوں نے افسروں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔