وہاڑی :تحصیلوں کی عدالتوں میں فول پروف سکیورٹی انتظامات
وہاڑی(خبرنگار،نمائندہ خصوصی )ضلع کی تینوں تحصیلوں کی عدالتوں میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات ، داخلی و خارجی راستوں پر مسلح پولیس اہلکار تعینات جبکہ ہر شخص کو جامع تلاشی کے بعد عدالتوں میں داخلے کی اجازت دی جارہی ہے ۔ ۔۔۔
عدالتوں کے اطراف گشت اور چیکنگ کے نظام کو مزید مؤثر بنایا گیا اور جدید سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے آنے جانے والے افراد اور مشکوک سرگرمیوں کی مسلسل نگرانی کی جارہی ہے ۔ ڈی پی او محمد افضل نے واضح کیا ہے کہ عدالتوں کی سکیورٹی کے معاملے میں کسی قسم کی غفلت یا کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔